LAZIO, 79 COMUNI AMMESSI AL FINANZIAMENTO DEL BANDO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

È stata pubblicata sul Burl della Regione Lazio, la graduatoria dei Comuni ammessi al finanziamento per la redazione degli strumenti urbanistici, che ha visto un impegno, per il triennio 2024-2026, di 6 milioni di euro.Sono 79 i Comuni, con popolazione fino a 30mila abitanti, che potranno accedere ai contributi per la redazione di Piani Regolatori Generali, per l’adeguamento dei Piani vigenti, per la redazione dei Piani Urbanistici Comunali Generali, per la redazione dei Piani di zona per l’edilizia economica e popolare e per la redazione dei Piani particolareggiati per la ristrutturazione dei centri storici.«Nella consapevolezza delle difficoltà finanziare di molti Comuni e dell’esigenza di intervenire su una pianificazione urbanistica ormai retrograda e sconnessa dalle attuali caratteristiche ed esigenze del territorio, abbiamo ritenuto necessario concentrare importanti risorse su tale intervento, così da garantire un sostegno concreto», ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Pasquale Ciacciarelli.«Attualmente sono 79 i Comuni ammessi al finanziamento ai quali, attraverso successivi scorrimenti, si potranno aggiungere molti altri già presenti in graduatoria. Confermiamo la volontà della Regione Lazio di impostare questo suo nuovo corso nell’ottica della collaborazione e della concreta vicinanza ai territori», ha concluso l’assessore Ciacciarelli.

