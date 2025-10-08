LAZIO, 2,1 MLN DI EURO PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO. MASELLI: «CENTRI ANZIANI SONO PRESIDI TERRITORIALI DI INCLUSIONE»

La Regione Lazio ha pubblicato un avviso per favorire l’invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti che sviluppino la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità, il benessere psico-fisico, la prevenzione della fragilità, l’autonomia individuale, l’inclusione sociale, l’intergenerazionalitá e la valorizzazione del patrimonio relazionale e professionale degli anziani. L’avviso, con una dotazione finanziaria di oltre 2,1 milioni di euro, è rivolto a tutte le APS per la gestione di centri anziani comunali.«L’invecchiamento attivo è il processo che consente alle persone anziane di mantenere una partecipazione piena e consapevole alla vita sociale, culturale, civile, economica e sportiva, valorizzandone le competenze, le esperienze e le relazioni personali acquisite nel corso della vita. In questo contesto, i centri anziani rivestono un ruolo strategico quali presidi territoriali di inclusione, socializzazione e promozione della salute. La Regione Lazio intende sostenere e rafforzare il loro contributo nella promozione dell’invecchiamento attivo, attraverso la realizzazione di attività strutturate e inclusive nei contesti di vita quotidiana».Lo dichiara Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio.

