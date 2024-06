Si festeggia in provincia di Roma in occasione del concorso del 10eLotto di martedì 4 giugno. Nei dintorni della Capitale – riporta Agipronews – sono stati centrati due premi, per un totale di 26.500 euro. A Lariano un “8 Extra” ha regalato 20mila euro ad un fortunato giocatore, mentre a Fiumicino un “3 Oro” è valso 6.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 29 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,7 miliardi da inizio anno.

