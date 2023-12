Lazio, 10eLotto: vinti 20mila euro

Il concorso del 10eLotto di sabato 2 dicembre ha premiato Roma. Nella capitale, come riporta Agipronews, è stato centrato un 8 Doppio Oro dal valore di 20mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 16,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,5 miliardi in questo 2023.

