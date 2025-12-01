Lazio, 1000 giorni di governo: Ciacciarelli “Abbiamo tracciato la rotta per un nuovo modello di Regione”

“ L’incontro tra le forze politiche di maggioranza organizzato dal Presidente Rocca in occasione dei primi 1000 giorni di governo ha costituito un’ importantissima occasione di confronto sullo stato di attuazione del programma di governo sul quale la nostra coalizione ha trovato condivisione e fiducia da parte dei cittadini del Lazio.

Il governo Rocca nel corso di questi primi due anni e mezzo è riuscito a confermare, nella pragmaticità di tutti i giorni, la capacità di programmare e di realizzare sul territorio le principali azioni prefissate.

Oltre il grande lavoro che il Presidente Rocca sta conducendo in campo sanitario, nelle materie di mia competenza posso, con orgoglio, sottolineare, tra i principali risultati, l’approvazione della Legge 12/2025 di semplificazione urbanistica, l’approvazione del Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale, l’attuazione dell’accordo di programma con il Ministero delle Infrastrutture da 54 milioni di euro per la rigenerazione urbana e la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente, il sostegno alle attività giubilari da parte della protezione civile del Lazio, soprattutto relativamente al giubileo dei giovani.

Nel corso dei prossimi mesi miriamo ad aggiornare la normativa vigente in materia di sostegno alla portualità del Lazio, rendendola adeguata alle attuali esigenze del mondo della nautica da diporto, a rafforzare l’apparato formativo del sistema di protezione civile ed a mettere in campo con specifiche progettualità i 123 milioni di euro del Fondo FESR in materia di housing sociale.

Attività concrete che consentiranno alla regione Lazio di raggiungere, dopo anni di paralisi, uno stato di modernità e di sviluppo territoriale degno delle caratteristiche e delle potenzialità della nostra regione.

Ringrazio il Presidente Rocca per aver voluto organizzare questo incontro, dimostrazione della centralità del confronto democratico quale giusto strumento per ogni pratica di buon governo ed il mio partito, nella persona di Claudio Durigon, per la fiducia accordatami nel ruolo di Assessore Regionale.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.