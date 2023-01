L’azienda che premia i dipendenti con un super bonus: 50 mesi di stipendio in più in busta paga

Cinquanta mesi di stipendio, pari a quattro anni di mensilità. Non è una boutade, ma il premio economico che hanno ricevuto alcuni dipendenti della Evergreen Marine Corp di Taiwan, per festeggiare un anno eccezionale per l’azienda con sede a Taipei. Ovviamente la quantità di denaro ricevuto varia in base al ruolo aziendale, ma resta una notizia che ha dell’eccezionale, perché sottolinea come un’impresa illuminata possa motivare i propri lavoratori a dare il meglio, per poi riceverne i frutti in denaro.La generosità di Evergreen Marine è il risultato di un anno super per l’azienda che si occupa di trasporti e spedizioni a livello internazionale; si prevede che le entrate dell’azienda nel 2022 saliranno a un record di 634,6 miliardi di dollari taiwanesi (20,7 miliardi di dollari americani), triplicando quanto guadagnato nel 2020. La Evergreen Marine, salita agli onori della cronaca globale, per la nave rimasta bloccata nel Canale di Suez, avrebbe elargito pagamenti per 65 mila dollari lo scorso 30 dicembre, anche se lo stesso trattamento non è stato riservato a tutti i lavoratori.Cina in protesta.Si, perché il mega bonus è stato elargito agli assunti nella sede di Taipei, la capitale di Taiwan, da sempre contesa dal governo cinese, in quanto mecca dei chip su scala planetaria; mentre i dipendenti con sede a Shanghai, in Cina, hanno protestato nei confronti dell’azienda, perché hanno ricevuto un trattamento molto meno generoso, da cinque a otto volte i loro stipendi mensili. (Leggo) – foto archivio

