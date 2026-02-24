Lavoro regolare, diritti e comunità: a Ceccano un workshop per trasformare l’accoglienza in inclusione concreta

Il 25 febbraio l’iniziativa organizzata dalla Cooperativa Diaconia nell’ambito del progetto di accoglienza migranti SAI Ceccano

Cosa significa fare una buona accoglienza? Non solo offrire un alloggio e servizi essenziali, ma soprattutto accompagnare le persone straniere verso percorsi di autonomia, legalità e partecipazione attiva alla vita della comunità.

È con questo obiettivo che la Cooperativa Sociale Diaconia, nell’ambito del progetto SAI Ceccano (Sistema di Accoglienza e Integrazione), organizza il workshop “L’emersione dal lavoro irregolare”, in programma mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 15.00 presso il Centro Pastorale di Ceccano, in via Roma 12.



L’iniziativa intende fornire agli stranieri accolti strumenti concreti per riconoscere i diritti dei lavoratori, comprendere le tipologie contrattuali, valutare i vantaggi della regolarizzazione e conoscere i rischi del lavoro senza contratto.

-Il lavoro irregolare è un fenomeno che colpisce molti lavoratori stranieri, che possono trovarsi in condizioni di sfruttamento e senza tutele in materia di sicurezza. – raccontano da Diaconia – Con questo workshop Diaconia fornisce ai propri beneficiari una bussola per orientarsi nel mercato del lavoro, tutelare i propri diritti e costruire percorsi di inclusione fondati sulla legalità.

-L’appuntamento formativo – proseguono da Diaconia – rappresenta una conferma del valore sociale del modello di accoglienza diffusa dei progetti SAI, presenti in oltre 2mila comuni italiani. Un sistema che, attraverso un lavoro quotidiano di accompagnamento e integrazione tra servizi sociali e politiche del lavoro, contribuisce concretamente alla riduzione dell’illegalità diffusa, alla prevenzione della marginalità, allo sviluppo locale e al rafforzamento della coesione territoriale-.

Da Diaconia un ringraziamento particolare va a Don Italo Cardilli per aver messo a disposizione per l’iniziativa il Centro Pastorale di Ceccano, confermando la presenza di una forte rete locale che contribuisce al successo dei percorsi di accoglienza per migranti.