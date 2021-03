Lavoro nero e mancata normativa anti contagio Covid-19: sanzione e chiusura attività

Nella giornata di ieri ad Alatri, i militari della locale Compagnia in stretta sinergia con il Nucleo Ispettorato del lavoro di Frosinone, nell’ambito di un predisposto servizio procedevano al controllo di un autolavaggio gestito da un cittadino egiziano. All’atto del controllo venivano sorpresi al lavoro un 21enne cittadino egiziano ed un 49enne cittadino rumeno già censito per reati contro il patrimonio e non in regola con il contratto di lavoro.I militari operanti, oltre ad accertare che uno dei due lavoratori non era in regola con il contratto lavorativo, constatavano la mancata applicazione della normativa anti contagio da Covid-19, che avrebbe consentito l’apertura dell’attività in questo periodo.A seguito delle irregolarità riscontrate, venivano comminate sanzioni amministrative pari ad euro 6.720 per “lavoro nero” e “mancata applicazione del protocollo 24.04.2020 per aziende, relativo alla procedura anti contagio covid19”, con chiusura dell’attività per giorni tre.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

