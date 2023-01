Lavoro, Marcelli (M5S Lazio): “Teniamo alta l’attenzione sulla Saxa Grestone di Roccasecca”

“Teniamo alta l’attenzione sull’azienda Saxa Grestone di Roccasecca, i cui lavoratori da circa cinque anni sono sottoposti al regime di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Lo scorso 27 gennaio ho incontrato i lavoratori dell’azienda per conoscere le criticità e mi sono subito interfacciato con l’Assessore al Lavoro Claudio Di Berardino, per poter intervenire al più presto e per ottenere il rientro di tutti i lavoratori, come stabilito da accordi ministeriali.

Sono stato informato che, nella giornata di ieri, la Regione ha incontrato i sindacati e la proprietà della Saxa Grestone, la quale ha richiesto di attingere a nuovi fondi, in aggiunta ai finanziamenti già stanziati in passato. Dal canto mio continuerò a vigilare sulla vicenda, per sostenere tutti i lavoratori coinvolti.

Il lavoro è un diritto e spetta a noi intervenire con tutte le nostre forze per far ripartire appieno questa importante macchina produttiva della nostra Regione e, soprattutto, per garantire ai lavoratori la dignità che meritano”.

Così in una nota Loreto Marcelli, capogruppo M5S alla Regione Lazio.

