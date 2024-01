Lavoro, M5S Lazio: “La cartiera Reno de Medici riapra ma nel rispetto dell’ambiente”

“Siamo fortemente preoccupati e ci schieriamo con i lavoratori della cartiera Reno de Medici a Villa Santa Lucia in provincia di Frosinone. Stiamo parlando di circa 300 lavoratori tra diretti ed indotto che, allo stato attuale, rischiano di perdere il posto di lavoro se l’azienda non dovesse riaprire”.

Così Valerio Novelli ed Adriano Zuccalà, Consiglieri Regionali del Movimento 5 Stelle Lazio.

“Auspichiamo e ci faremo promotori in merito ad una soluzione rapida ed ottimale di questa controversia. L’ambiente ed il lavoro sono un connubio che deve andare di pari passo e non è tollerabile che vadano in contrasto”, concludono i consiglieri pentastellati.

COMUNICATO STAMPA