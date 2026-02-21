Lavoro, la CISL Lazio presenta un piano per rilanciare i distretti industriali: “Occupazione e sviluppo al centro”

Un piano organico, strutturato e ambizioso per rimettere al centro i distretti industriali del Lazio come motore di sviluppo economico, occupazionale e di coesione sociale. È questa la proposta avanzata dalla CISL Lazio, che nelle scorse settimane ha incontrato la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, e ha successivamente formalizzato le proprie idee in un articolato documento di 54 pagine consegnato all’amministrazione regionale.

Al centro dell’iniziativa vi è il rilancio dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali, considerati una leva strategica per la ripresa economica del territorio e per la creazione di occupazione stabile e qualificata. L’obiettivo è valorizzare le vocazioni produttive delle diverse aree della regione, rafforzando filiere, innovazione e competitività.

A illustrarne il senso politico e sociale è il segretario generale della CISL Lazio, Enrico Coppotelli, che rivendica il ruolo del sindacato come interlocutore responsabile e propositivo nelle politiche di sviluppo.

«Il nostro obiettivo è chiaro — afferma — rilanciare i distretti industriali della regione, valorizzando le vocazioni produttive dei territori e creando occupazione di qualità». Un progetto che, nelle intenzioni della confederazione, non si limita alla dimensione economica ma mira a rafforzare la coesione sociale e a contrastare disuguaglianze territoriali e precarietà lavorativa.

La CISL Lazio sottolinea inoltre la propria disponibilità a collaborare attivamente con le istituzioni regionali, proponendosi come soggetto credibile nella definizione di strategie condivise per lo sviluppo. «Siamo pronti a fare la nostra parte — conclude Coppotelli — per costruire un futuro fondato su lavoro dignitoso, crescita sostenibile e partecipazione».

Il documento consegnato alla Regione rappresenta dunque una piattaforma programmatica articolata, destinata ad aprire un confronto istituzionale sulle politiche industriali e sul rilancio del sistema produttivo laziale in una fase cruciale per l’economia regionale.

