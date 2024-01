Lavoro: cresce la domanda, ma per l’inclusione dei disabili si deve fare di più

I Consulenti del Lavoro fanno il punto sull’inserimento lavorativo dei disabili in Italia e il quadro che ne emerge è critico. Sono passati oltre vent’anni dalla legge 68/99 sul collocamento mirato ma occorre passare dall’obbligo normativo alla valorizzazione della persona, rendendo urgente l’implementazione delle politiche attive.

Secondo lo studio effettuato, su una popolazione di circa 3 milioni di persone con gravi limitazioni, solo il 32,5% (nella fascia d’età 15-64 anni) risulta occupata contro il 58,9% delle persone senza limitazioni; molto alta la percentuale (20%) di disabili in cerca di occupazione, sensibilmente superiore a quella della popolazione senza forme di disabilità (11,3%). Un quadro preoccupante quello che emerge dal report dell’Ufficio Studi dei Consulenti del Lavoro sugli ultimi dati Istat disponibili dal titolo “Il lavoro giusto al posto giusto – L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità: criticità e prospettive”. “È necessario un cambio di approccio da parte delle imprese che ancora presentano resistenze”, ha commentato il Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, che ha avanzato alcune proposte per favorire l’inclusione lavorativa dei disabili, tra cui decontribuzioni, sgravi ma anche “somministrazione e accomodamenti ragionevoli per l’adeguamento del posto di lavoro alle necessità dei lavoratori diversamente abili e di quelli la cui disabilità è intervenuta a seguito di un infortunio”, strumenti utili ad accorciare le distanze con il mondo del lavoro.

Il report è disponibile sul sito https://www.consulentidellavoro.it

COMUNICATO STAMPA