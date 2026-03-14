LAVORO: COLDIRETTI, 20 ANNI DI OSCAR GREEN, CRESCE L’INNOVAZIONE NEI CAMPI DEL LAZIO

Resilienza alla base dei record dell’imprenditoria agricola under35, crescono i giovani occupati (+6%). Nel Lazio sono oltre tremila.

Sono stati consegnati al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, a Roma, i premi Oscar Green, dedicati ai giovani agricoltori che con idee creative e innovative stanno trasformando il modo di produrre, consumare e offrire servizi in agricoltura nel segno della sostenibilità. Un concorso che quest’anno celebra il suo ventennale

In finale anche il Lazio con Francesco Paltoni, trentenne romano con un progetto che riunisce oltre venticinque aziende italiane in una rete innovativa capace di valorizzare eccellenze agroalimentari e introdurre sistemi avanzati di tracciabilità, con prodotti esportati anche all’estero. Nell’azienda High Quality Food di Francesco Paltoni, a Santa Marinella, i bovini vivono liberi su oltre 60 ettari; nel reatino si coltiva la patata di Leonessa, trasformata in chips, stick e gnocchi artigianali. Grazie al QR code e alla tracciabilità in blockchain, il consumatore può seguire ogni passaggio, dal campo alla tavola.

Nel Lazio gli under 35 sono oltre tremila. Tutte le province si confermano vivaci e in crescita: Rieti guida la classifica con un incremento del 31%, seguita da Frosinone (+19%), Roma (+14%), Viterbo (+13%) e Latina (+9%). Numeri che raccontano la determinazione e la resilienza delle nuove generazioni che scelgono l’agricoltura come opportunità di lavoro, innovazione e sostenibilità.

All’evento hanno partecipato il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo e il delegato nazionale di Coldiretti Giovani Enrico Parisi. Presenti, tra gli altri, anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, e il vicedirettore della Fao Maurizio Martina.

Cresce, quindi, l’innovazione nei campi italiani spinta dall’ingegno delle 49mila imprese agricole under 35 attive, capaci di garantire prodotti di alta qualità che contribuiscono in maniera significativa ai primati del Made in Italy a tavola. È quanto emerge da un’analisi Coldiretti diffusa in occasione della finale a Roma dell’Oscar Green, il premio di Coldiretti Giovani Impresa ad aziende e start up che generano sviluppo e lavoro.

All’iniziativa presenti il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo e il delegato nazionale di Coldiretti Giovani, Enrico Parisi, assieme al ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida e al vicedirettore della Fao Maurizio Martina.

Un appuntamento importante per evidenziare la capacità di resilienza e innovazione dei giovani agricoltori italiani che le venti edizioni del premio Oscar Green hanno contribuito in maniera decisiva a portare sotto i riflettori, con quindicimila esperienze imprenditoriali raccontate dal 2006 ad oggi.

I giovani agricoltori italiani valgono il doppio della media Ue, con la produttività degli under 35 che raggiunge i 4800 euro a ettaro, contro i 2500 dei colleghi europei, secondo il centro studi Divulga. Ma le giovani imprese vincono anche per la capacità di affrontare gli shock energetici e le speculazioni legate ai conflitti, dall’Ucraina all’Iran.

Oltre un’impresa su tre (35%) ha investito in innovazioni per tagliare consumi di fertilizzanti, acqua ed energia, bilanciando sostenibilità, riduzione costi e indipendenza da forniture esterne, secondo il primo Censimento sulla maturità digitale delle aziende agricole del Polo innovazione Agricoltura Digitale di Coldiretti Next.

Gli agricoltori under 35 si posizionano al terzo posto per numerosità, dietro solo al commercio al dettaglio (73 mila imprese) e costruzioni (60 mila), ma davanti a ristorazione (40 mila), imprese di servizi alla persona (33 mila), commercio all’ingrosso (29 mila) e settore manifatturiero nel suo complesso (23 mila), secondo il Centro Studi Divulga.

Intanto l’occupazione under 35 nei campi invia segnali incoraggianti: il settore agricolo è l’unico che nel 2025 ha visto una crescita dei giovani lavoratori: +6% rispetto al 2024, ma se si considerano i soli contratti a tempo indeterminato, l’aumento è del 19%. Di contro, l’industria perde il 5% degli under 35 occupati, le costruzioni l’1%, commercio, alberghi e ristoranti il 2% e lo stesso gli altri servizi.

“È necessario continuare ad investire per accompagnare l’evoluzione tecnologica delle nostre aziende agricole – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – un percorso in cui i giovani rappresentano la parte più dinamica e innovativa. L’innovazione oggi passa sempre di più attraverso strumenti avanzati per la gestione dei dati, l’utilizzo dei droni e l’integrazione tra sensori, satelliti e sistemi digitali. L’Italia è tra i primi Paesi a poter impiegare i droni in agricoltura e questo è stato possibile anche grazie all’azione portata avanti da Coldiretti. Si tratta di un’opportunità concreta e un’evoluzione del settore agricolo e consente anche alle imprese giovani di rafforzare la loro competitività”.