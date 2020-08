Lavoro, Ciacciarelli (Lega): “Prossimi mesi drammatici, la Regione Lazio metta in campo una task force”

“Lavoro: non si può più aspettare. I prossimi mesi saranno drammatici. La Regione Lazio deve iniziare a mettere su una task force dedicata al problema dell’occupazione. Nelle prossime settimane il lavoro sarà una vera e propria emergenza, la cassa integrazione probabilmente aumenterà. Si prospetta uno scenario tetro e bisogna intervenire tempestivamente. C’è bisogno quindi di mettere in campo una task force composta dall’assessore regionale al ramo, dai sindacati, dalle associazioni dei lavoratori del settore industria, commercio, ecc. Se non si agisce subito nei prossimi mesi si verificherà una catastrofe per l’occupazione nel Lazio.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA