Lavoro, Battisti (Pd): “Quattro milioni di firme per referendum Cgil segnale importante”

“Le quattro milioni di firme in Cassazione per i referendum sociali promossi dalla Cgil rappresentano un segnale molto importante.

Sono quattro milioni di cittadine e cittadini che vogliono votare per meno precariato, per dire no allo sfruttamento, per maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, per una sanità più vicina alle esigenze delle persone. Siamo molto soddisfatti per il contributo fornito in questa raccolta firme. Avanti, per un futuro di diritti”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

COMUNICATO STAMPA