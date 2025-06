LAVORO, BATTISTI (PD): MORTE OPERAIO A VALMONTONE, SERVONO RISPOSTE SU SICUREZZA E MODELLI ORGANIZZATIVI

“Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell’operatore ecologico di 40 anni che ha perso la vita a Valmontone, mentre svolgeva il proprio lavoro. È una tragedia inaccettabile che colpisce profondamente e che impone, ancora una volta, una riflessione seria sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Lo dichiara in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio.

“Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio sarebbe stato travolto dal mezzo su cui lavorava, per cause ancora da chiarire. Resta però un punto fermo: il ricorso al modello del mono-operatore, purtroppo ancora diffuso, espone i lavoratori a rischi altissimi. È un sistema sbagliato, che sacrifica la sicurezza per ridurre i costi.

È tempo di aprire un confronto serio con le aziende del settore e con le istituzioni competenti. Tutti – conclude – dobbiamo mobilitarci per rafforzare la prevenzione e la tutela dei lavoratori”.