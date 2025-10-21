Lavori sulla SR 509 di Forca d’Acero: senso unico alternato fino al 31 ottobre

A partire da ieri, lunedì 20 ottobre 2025, e fino a venerdì 31 ottobre 2025, sarà istituito il senso unico alternato lungo un tratto significativo della Strada Regionale 509 di Forca d’Acero.

Le limitazioni al transito riguardano il tratto dal chilometro 0+700 al chilometro 6+150 e saranno in vigore tutti i giorni, dalle ore 7:00 alle ore 18:00. La regolazione del traffico sarà affidata a movieri, in modo da garantire la massima sicurezza sia per gli automobilisti che per il personale impegnato nel cantiere. È inoltre previsto un limite di velocità di 30 km/h in prossimità dell’area interessata dai lavori.

L’intervento rientra nell’appalto relativo alla “Messa in sicurezza mediante il rifacimento straordinario delle pavimentazioni stradali in tratti alterni”, che coinvolge anche la SP 16 “di Opi” e la SP 17 “del Parco Nazionale d’Abruzzo”.

I lavori sulla SR 509 sono finalizzati a migliorare la sicurezza e la percorribilità della strada, da tempo segnata da evidenti criticità e dal degrado del manto stradale. L’istituzione del senso unico alternato si è resa necessaria per consentire all’impresa esecutrice di operare in condizioni di sicurezza, occupando temporaneamente una sola corsia di marcia.

La Provincia dell’Aquila, ente competente per l’intervento, ha precisato che la limitazione potrà essere prorogata o revocata anticipatamente in base all’andamento dei lavori. Si invitano pertanto gli utenti della strada a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a rispettare le indicazioni del personale presente lungo il cantiere.

