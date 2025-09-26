LAVORI PUBBLICI NELLE SEDI DEI PICCOLI COMUNI, LA REGIONE HA APPROVATO LA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DEI FONDI

regione lazio
La Regione Lazio ha approvato la graduatoria per la concessione dei contributi destinati alla realizzazione di opere e lavori pubblici nelle sedi comunali, con esclusione dei Comuni capoluogo (Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo), di Roma Capitale e dei Municipi di Roma.

Sono state finanziate 28 domande, per un totale di 10,7 milioni di euro, riguardanti i Comuni con popolazione uguale o superiore ai 5mila abitanti (tipologie Tipo 1).

Sono invece 27 le domande finanziate, per un totale di 5,3milioni di euro, riguardanti i Comuni con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti (tipologie di Tipo 2).

Gli interventi comprendono la manutenzione, la ristrutturazione e il restauro degli edifici comunali; il miglioramento energetico; l’adeguamento sismico e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

«Si tratta di un provvedimento di grande rilevanza, con il quale la Regione Lazio sostiene in maniera concreta i Comuni, che spesso faticano a reperire risorse per interventi fondamentali. Riteniamo, infatti, che sia importante investire nella “casa di tutti i cittadini”, perché significa rafforzare i servizi pubblici e rendere le amministrazioni locali più sicure, efficienti e moderne», hanno spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi e l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura Giancarlo Righini.

