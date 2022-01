Lavori nelle chiese di Cori: sopralluogo sui cantieri

Il 18 gennaio, su richiesta del Comune di Cori, è stato realizzato un sopralluogo nei cantieri delle chiese di San Michele, Santissimo Salvatore e Collegiata di Santa Maria della Pietà alla presenza, oltre che del sindaco Mauro De Lillis, della Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Latina e Frosinone, Maria Grazia Filetici, del direttore dell’ufficio per i Beni culturali ecclesiastici ed Edilizia di Culto della Curia di Latina, Walter Marchetti, del parroco di Cori don Gianpaolo Bigioni, dei progettisti e delle ditte appaltatrici, al fine di dirimere i problemi che stanno bloccando o rallentando i lavori. Gli interventi riguardano tre chiese tra le più antiche ancora esistenti nella Città d’Arte, intento dell’Amministrazione comunale è dare il proprio apporto, per quanto di competenza, al recupero e alla salvaguardia di un patrimonio architettonico, artistico e culturale prezioso e vulnerabile.“Il confronto tra le istituzioni e gli addetti ai lavori è stato proficuo e ricco di indicazioni operative tese alla soluzione dei problemi. Confidiamo – commenta il primo cittadino, Mauro De Lillis – nella fattiva collaborazione di tutti affinché le opere possano essere concluse al più presto e le chiese possano essere riconsegnate alla comunità con le necessarie garanzie di sicurezza e qualità dei lavori. Da parte nostra, continueremo a vigilare ed offrire la nostra collaborazione”.

COMUNICATO STAMPA