LAVORI IN CORSO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP. 274 DI COLLEGAMENTO A SANT’ANGELO IN THEODICE

Lavori in corso per la messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 274 che collega la stazione di Fontana Rosa e Sant’Angelo in Theodice. Gli interventi fanno parte di un progetto più ampio che ha visto un investimento totale di 318 mila 890,72 euro, destinati a migliorare la sicurezza e la funzionalità di diverse arterie di collegamento dell’area 6, nel quadro dell’iniziativa “Sulla Buona Strada” voluta fortemente dal Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano.

Le opere in corso di realizzazione consistono nel rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale, per garantire la visibilità e la sicurezza lungo il percorso. La segnaletica verrà aggiornata con vernice rifrangente, migliorando significativamente la percorribilità durante le ore notturne e in condizioni meteorologiche avverse.

Il Presidente Di Stefano commenta: “Questo intervento dimostra l’impegno della Provincia nel rispondere concretamente alle esigenze dei nostri cittadini, migliorando continuamente le condizioni delle nostre strade. A tal proposito ringrazio il settore viabilità, l’ingegnere Tommaso Michele Secondini e tutti i tecnici che si sono impegnati con dedizione nel portare avanti questi lavori”.

Il consigliere delegato alla viabilità, Luigi Vittori, aggiunge: “Il completamento della bitumazione è cruciale per il contrasto al degrado infrastrutturale. Prossimamente, con il rifacimento della segnaletica, garantiremo che ogni viaggiatore della SP 274 possa percorrere la strada con maggiore sicurezza e confort”.

COMUNICATO STAMPA