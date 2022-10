Lavori di risanamento del piano viabile S.P.48 accesso per Supino: la Provincia approva il progetto

Prosegue l’azione amministrativa della Provincia di Frosinone in tema di viabilità e sicurezza stradale. Nei giorni scorsi l’Ente di piazza Gramsci ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica definitivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di risanamento del piano viabile della S.P.58 Accesso a Supino per un importo di oltre 160.000 euro.L’intervento è finalizzato a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico su una strada molto trafficata e di collegamento tra la S.P. 11 Morolense e il centro abitato del comune di Supino. Il piano viabile dell’arteria è particolarmente ammalorato per la presenza di buche e avvallamenti.“L’impegno della Provincia non si è mai fermato – sono le parole del presidente Antonio Pompeo e della consigliera delegata alla Viabilità, Antonella Di Pucchio – in un settore delicato e strategico del territorio, in cui oltre all’esecuzione di opere e lavori è quanto mai necessaria una continua programmazione degli interventi da effettuare. Il nostro Ente è diventato negli anni un punto di riferimento per le Amministrazioni locali e per i bisogni di un territorio che per crescere ha bisogno, prima di tutto, di infrastrutture moderne e sicure”.

comunicato stampa – foto archivio