Lavori di messa in sicurezza lungo la SP 94 “Cominia” avviati grazie al fondo complementare al PNRR

La Provincia di Frosinone ha completato i lavori di manutenzione straordinaria lungo la Strada Provinciale 94 ‘Cominia’, un intervento cruciale finanziato tramite il Fondo Complementare al PNRR, destinato allo sviluppo delle ‘Aree Interne’ del paese. Seguiranno interventi di realizzazione della segnaletica orizzontale.

Questi lavori, concepiti nell’ottica dell’iniziativa ‘Sulla Buona Strada’ voluta dal Presidente dell’Amministrazione provinciale Luca Di Stefano, includono la risagomatura e il rifacimento del manto stradale nel tratto compreso tra il km 2+000 e il km 2+550 e nel tratto compreso fra il km 6+250 e il km 6+650 e si pongono l’obiettivo di garantire e migliorare la sicurezza stradale. Inoltre, è previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale, per una spesa complessiva prevista di 120mila euro.

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha commentato: “Questo intervento evidenzia il nostro impegno per la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture locali, soprattutto nelle aree più interne della nostra provincia. Grazie al supporto del PNRR, possiamo assicurare strade più sicure”.

Il consigliere delegato al PNRR, Andrea Amata, ha aggiunto: “È un esempio di come i fondi europei e nazionali stiano effettivamente contribuendo al miglioramento della qualità della vita nelle nostre aree interne. Continueremo a lavorare per garantire che tali investimenti si traducano in benefici concreti per tutti i residenti”.

Il consigliere delegato alla Viabilità, Luigi Vittori, ha aggiunto: “La manutenzione della S.P. 94 ‘Cominia’ è fondamentale non solo per la sicurezza dei cittadini ma anche per la valorizzazione del territorio che attraversa zone di notevole interesse paesaggistico e turistico. Questi lavori migliorano significativamente la qualità della viabilità, rispondendo in modo efficace alle esigenze di tutti gli utenti della strada”.

“Ringrazio il Settore Viabilità della Provincia, il dirigente, i tecnici e quanti si stanno prodigando quotidianamente per migliorare l’efficienza delle rete viaria”, ha concluso il Presidente Di Stefano.

COMUNICATO STAMPA