LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 59 “VEROLANA” NEL CENTRO ABITATO DI VEROLI. AL VIA L’INTERVENTO DA 120MILA EURO

Sono ufficialmente iniziati i lavori di messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della Strada Provinciale n. 59 “Verolana”, nel tratto compreso tra il km 6+600 e il km 7+300, in pieno centro abitato del Comune di Veroli. L’intervento – del valore complessivo di 120.000 euro – è parte integrante del progetto provinciale “Sulla Buona Strada”, fortemente voluto dal Presidente Luca Di Stefano, per migliorare la sicurezza e la qualità della rete viaria in tutta la provincia.

Il cantiere è partito con il rifacimento della cunetta laterale, per poi proseguire con il risanamento del piano viabile, mediante fresatura del vecchio asfalto, rifacimento del manto stradale e posa in opera di un nuovo tappetino d’usura in conglomerato bituminoso, con successivo rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Le opere prevedono anche l’adeguamento dei pozzetti e una serie di interventi accessori finalizzati alla piena efficienza e sicurezza del tratto stradale.

“La SP 59 è un’arteria fondamentale sia per la mobilità cittadina, sia anche per il collegamento con Alatri e altri comuni a nord della Ciociaria– ha dichiarato il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano – soprattutto nel tratto urbano di Veroli, densamente trafficato e costeggiato da abitazioni, attività commerciali e servizi pubblici. Grazie a questo intervento, stiamo restituendo sicurezza e decoro a un’area nevralgica del centro storico, dimostrando ancora una volta la concretezza del progetto Sulla Buona Strada, con cui stiamo trasformando la viabilità della nostra provincia, strada dopo strada”.

La progettazione ha previsto un approccio mirato e sostenibile, con l’obiettivo di garantire la piena transitabilità, il ripristino funzionale del tratto viario e, soprattutto, la sicurezza per residenti e utenti della strada.

Il Presidente Di Stefano ha inoltre voluto esprimere “un sincero ringraziamento agli uffici tecnici della Provincia, al Settore Viabilità e al dirigente ingegnere Tommaso Michele Secondini, per la serietà, l’impegno e la capacità organizzativa che ogni giorno ci permettono di rispondere in maniera efficace e tempestiva alle esigenze dei territori”.