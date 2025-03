LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SULLA SP. 174 “FILARO”, PRESTO GLI INTERVENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

La Provincia di Frosinone ha programmato imminenti interventi di manutenzione viaria sulla strada provinciale SP. 174 “Filaro” nell’ambito del progetto “Sulla Buona Strada” nella frazione di Sant’Angelo in Theodice a Cassino. Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza e la percorribilità di tratti stradali fondamentali, grazie a un investimento complessivo di 370.000 euro.

Il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha personalmente visitato stamattina la città martire, alla presenza del consigliere comunale Francesco Evangelista, per illustrare gli interventi che verranno realizzati. “Con questi lavori ci impegniamo a rispondere alle esigenze di sicurezza e comfort degli automobilisti locali. Gli interventi in programma non sono soltanto una necessità ma un impegno verso la qualità della vita dei nostri cittadini”, ha affermato il Presidente Di Stefano.

I lavori sulla SP. 174 “Filaro” copriranno il tratto dal km 1+300 al km 4+300. La strada vedrà il rifacimento del manto di usura e il completo rinnovo della segnaletica orizzontale. Questi interventi sono una testimonianza dell’impegno che la Provincia di Frosinone profonde per il miglioramento continuo delle infrastrutture locali e la sicurezza dei suoi cittadini.