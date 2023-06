L’AVESS di Isola del Liri dona un defibrillatore ad Occhiobello (RO) in memoria di Sara Piccinini (FOTO)

Inaugurata la postazione DAE PUBBLICO ad Occhiobello (RO) nell’area fitness situata in Viale dei Nati, l’inaugurazione è stata presenziata della Sindaca Sandra Coizzi.Il defibrillatore è stato donato da Salvatore Piccinini in memoria della sorella Sara Stefania Piccinini, scomparsa il 30/06/2022 in cui è rimasta vittima di un tragico incidente stradale.In mattinata i sanitari dell’AVESS EMERGENCY hanno inoltre tenuto un CORSO BLSD GRATUITO a 27 cittadini, in ambito del progetto #ildonodisara.

L’Avess da inizio anno con il progetto #ildonodisara ha già donato 10 defibrillatori

