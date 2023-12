Laurea Honoris Causa a Valentina Vezzali. Presente presso l’Aula Magna della anche Gianluca Quadrini

Si è svolta presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale la cerimonia di conferimento Laure Honoris Causa in Sport Management a Valentina Vezzali. La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali del rettore Marco Dell’Isola. Al presidente dei Corsi di Laurea in Scienze motorie Unicas, prof. Simone Digennaro, è stata affidata la Laudazio invece alla prof. Elisabetta De Vito le motivazione che hanno indotto al conferimento della Laura alla campionessa Valentina Vezzali che ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo Passato, presente e futuro: l’empowerment e l’emancipazione femminile attraverso lo sport a fine cerimonia. Tra le autorità presenti, in rappresentanza della Provincia di Frosinone e su delega del Presidente, Luca Di Stefano, c’era il Presidente del Consiglio, Gianluca Quadrini,che in una nota si complimenta con la campionessa – “un grande esempio per il nostro Paese.” Commenta Quadrini. “Una campionessa olimpica di scherma, con ben 9 medaglie, insignita dal Presidente della Repubblica delle Onorificenze di “Commendatore al merito della Repubblica italiana” e “Grande Ufficiale Ordine al merito della Repubblica Italiana”, oggi riceve questo altro importante merito grazie alla sua tenacia, alle sue capacità e al suo servizio per il paese. Ma non solo. La Lectio Magistralis che ha tenuto, soprattutto in questo momento, è stata di grande valore morale e sociale. Lo sport è sempre stato un importante strumento di emancipazione femminile, un modo per esprimere la personalità, la forza, la bellezza e la libertà, nonostante le difficoltà e i pregiudizi con i quali ci si è dovuto scontrare.” “Complimenti al Magnifico Rettore, Prof. Marco Dell’Isola, per aver dato lustro all’Università di Cassino ed aver favorito in questi anni la sua grande espansione aprendo le porte e accogliendo studenti provenienti da tutto il mondo.”

COMUNICATO STAMPA