“Latte” di Marina Zucchelli arriva ad Alatri: al Chiostro di San Francesco la storia delle balie ciociare

Martedì 4 agosto alle ore 21.30 il Chiostro di San Francesco ospiterà la scrittrice Marina Zucchelli che presenterà il suo primo romanzo “Latte” edito da Rizzoli. Si tratta di una storia potente, accolta in maniera entusiasta dal pubblico e dalla critica. Uno straordinario esordio letterario di una scrittrice originaria della Ciociaria che racconta l’incontro tra due donne molto diverse tra loro, Olimpia e Ada: la seconda fa da balia al bambino della prima. Siamo nel 1959 tra la Ciociaria, luogo d’origine della balia, e Bologna, dove vive la ricca famiglia che la assume per cinquantamila lire al mese più due bauli di biancheria. Mentre Olimpia deve farsi bagni caldi per togliersi il latte, Ada allatta piangendo, con il pensiero della figlia da cui ha dovuto separarsi. Marina Zucchelli con un linguaggio straordinariamente efficace, ha elevato al rango letterario il baliatico, un fenomeno storico e antropologico che ha interessato il territorio ciociaro tra la fine dell’Ottocento e la metà del Novecento. Anche Alatri è stata interessata da questo fenomeno e molte donne venivano assunte da famiglie aristocratiche e dell’alta borghesia, soprattutto a Roma per offrire l“oro bianco” – così veniva definito il latte – ai loro figli. Queste donne venivano sottoposte a rigidi esami clinici per la verifica del loro stato di salute. Le visite mediche vedevano come protagonista una figura molto diffusa nel frusinate, non solo per le balie: il “sensale”, il quale si occupava di selezionare le donne che venivano inserite in queste famiglie con il ruolo di nutrici. Il Chiostro di San Francesco si conferma come un luogo ideale per ospitare attività culturali di pregio come lo sarà questa presentazione, afferma il delegato alla cultura Sandro Titoni. Oltre alla rassegna teatrale che sta riscontrando un elevato gradimento di pubblico, il chiostro sta ospitando attività di animazione per bambini, concerti ed esposizioni artistiche che lo rendono un luogo vivo e partecipato. Con Marina Zucchelli, autrice del libro, dialogherà Giorgia Cappella.