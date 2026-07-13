Latronico, quando il teatro diventa coscienza: il successo di Filumena Marturano emoziona il pubblico

Ci sono spettacoli che si applaudono. E poi ce ne sono altri che continuano a vivere anche dopo il calare del sipario, perché lasciano nello spettatore una riflessione, una domanda, un’emozione destinata a durare. È quanto accaduto a Latronico, dove la compagnia teatrale amatoriale “Gli Scacciati – Teatro 2000” ha conquistato il pubblico con una intensa e raffinata interpretazione di Filumena Marturano, il capolavoro di Eduardo De Filippo, portato in scena nella Sala Sandro Pertini con la regia di Egidio Lorito.

Le tre serate dell’evento hanno registrato una partecipazione calorosa, confermando quanto il teatro, quando nasce dalla passione e dall’impegno, riesca ancora a riunire una comunità attorno ai grandi temi della vita. Tra il pubblico erano presenti anche personalità provenienti da ambienti culturali e istituzionali, oltre a rappresentanti di un antico casato italiano dalla storia millenaria, presenza che ha ulteriormente sottolineato il valore simbolico di una manifestazione capace di intrecciare memoria, tradizione e cultura.

La scelta di rappresentare Filumena Marturano appare oggi più attuale che mai. Scritta nel 1946, l’opera di Eduardo De Filippo continua a parlare al presente con sorprendente forza. Dietro la vivacità del linguaggio napoletano e la sottile ironia si sviluppa infatti una profonda riflessione sulla dignità umana, sul ruolo della donna, sul valore della maternità, sul pregiudizio sociale e sulla capacità dell’amore di riscattare anche le esistenze più segnate dalle difficoltà.

Filumena è molto più di un personaggio teatrale: è il simbolo della forza silenziosa di tante donne che hanno affrontato sacrifici, discriminazioni e rinunce pur di garantire un futuro ai propri figli. Una figura che continua a interrogare la coscienza collettiva e a ricordare come il rispetto della persona debba prevalere su ogni forma di giudizio.

La compagnia “Gli Scacciati – Teatro 2000”, attiva da oltre venticinque anni, ha dimostrato ancora una volta come il teatro amatoriale possa raggiungere livelli di autentica qualità artistica. Le interpretazioni, intense e credibili, hanno restituito tutta la complessità emotiva dei personaggi, mentre la regia ha saputo valorizzare il testo con equilibrio e sensibilità. Dietro il successo dello spettacolo si intravede il lavoro di mesi di prove, la cura degli allestimenti, dei costumi, della scenografia e di un’organizzazione che opera spesso lontano dai riflettori ma che rappresenta il vero motore di ogni produzione.

Il valore di questa esperienza, tuttavia, va oltre il risultato artistico. In un tempo dominato dalla comunicazione istantanea e dalla superficialità del giudizio, il teatro continua a offrire uno spazio privilegiato per l’ascolto, il dialogo e la comprensione dell’altro. Ogni rappresentazione diventa un esercizio di empatia, un invito a guardare oltre le apparenze e a riconoscere la complessità delle vicende umane.

È soprattutto alle nuove generazioni che questa messinscena consegna il proprio messaggio più profondo. La cultura non rappresenta un semplice intrattenimento, ma uno strumento di crescita civile. Attraverso storie come quella di Filumena, il teatro insegna che la dignità non dipende dalle condizioni di partenza, bensì dalla forza con cui ciascuno costruisce il proprio cammino. Educa al rispetto, alla solidarietà e alla responsabilità, valori indispensabili per una società più consapevole e inclusiva.

Gli applausi che hanno accompagnato il finale non hanno premiato soltanto una rappresentazione riuscita, ma l’impegno di chi continua a credere che il teatro possa essere un presidio culturale e umano. In un piccolo centro come Latronico, iniziative di questo livello dimostrano come la cultura sappia ancora creare occasioni di incontro tra persone, generazioni e sensibilità diverse, facendo dialogare il patrimonio della tradizione con lo sguardo rivolto al futuro.

Perché il sipario, in fondo, non segna mai davvero la conclusione di una storia. Le opere che sanno parlare al cuore continuano il loro viaggio nella coscienza di chi le ha vissute. Ed è proprio in questo dialogo silenzioso tra arte e pubblico che il teatro ritrova la sua funzione più alta: quella di formare cittadini, custodire la memoria e alimentare la speranza.

Caprioli di Pisciotta (SA) 12 luglio 2026

Autore: Mauro Antinolfi