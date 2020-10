L’Atletico Arpino e il suo presidente: “Faremo divertire tutti”

L’Atletico Arpino, squadra militante in 1° categoria, inizierà il suo campionato proprio domenica 11 Ottobre, sul campo di Sterparo. In vista di questo appuntamento, il presidente, Stefano Parisi, afferma: “vorrei vedere un calcio vero e genuino, quello più bello”. Parla il presidente.

Dove nasce la sua passione per il calcio?

“La mia passione nasce da bambino, con la palla, con la fede per la propria squadra, con la scuola calcio, con i campionati, insomma giocando a PALLONE”.

Quali sono stati i motivi che l’hanno spinta a intraprendere questa avventura con l’Arpino calcio?

“Diventare presidente è stata una circostanza, un motivo di solidarietà, sono sei anni che ricopro questa carica con orgoglio e convinzione”.

Investire economicamente e in termini di tempo e fatica soprattutto in questo momento difficile ha influito sulla sua volontà di essere il presidente di questa società?

“Certo, mai avrei immaginato di vivere un momento del genere, come del resto tutto il mondo, però il destino ha voluto così, e cerco , grazie alle persone che mi sono vicine, Mario Battista, Rea Romeo, Ennio Marchione e Fabrizio Casinelli di fare il possibile per il bene dei ragazzi dai più piccoli ai più grandi. Dobbiamo essere forti e Uniti per superare questo momento”.

Qual è il progetto della società?

“La società è intenzionata a crescere, a rendere piacevole il gioco del calcio per tutti sia per chi lo pratica sia per chi l’ osserva”.

Qual è l’auspicio per la nuova stagione dopo il precampionato?

“L’auspicio è quello di far divertire tutti!”

Insomma il presidente non si sbilancia sul futuro di una squadra giovane ma ben assortita. Senza deliri di onnipotenza e ambizioni di gloria, si batte per un calcio pulito, essenziale e divertente come i bei vecchi tempi. Dunque staremo a vedere quale sarà il destino di questi ragazzi così volenterosi e di questa società molto unita.

Luca Colafrancesco