Latitante va in Questura per denunciare lo smarrimento dei portafogli: arrestato

Nella serata di personale della Polizia di Stato, in particolare dell’U.P.G.S.P. Squadra Volante, ha tratto in arresto un 50enne originario di Roma che, recatosi presso l’Ufficio Denunce della Questura per denunciare lo smarrimento del proprio portafogli, contenente denaro e documenti di identità, è risultato essere un latitante, in quanto destinatario, sin dall’anno 2022, di un Ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Roma, dovendo espiare la condanna della reclusione di quattro mesi per detenzione di armi.Lo stesso, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la locale casa circondariale.

FOTO ARCHIVIO

