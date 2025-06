LATINA, VIA AI PROGETTI E-LISIR E TOBIA NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA

Assessore Maselli: «Scritta un’altra bella pagina di inclusione».

Sono stati inaugurati negli ospedali di Latina, Formia, Terracina, Fondi e la struttura sanitaria Gaeta i progetti “E-Lisir” e “Tobia”, percorsi innovativi volti a rafforzare il sostegno alle persone con disabilità attraverso la presa in carico personalizzata.

«Un giorno importante per i cittadini di Latina e della sua provincia, perché si è fatto un importante passo in avanti per accogliere e assistere, con equipe multidisciplinari formate, persone con disabilità grave o gravissima e, alcune volte, purtroppo non collaborante. Abbiamo scritto un’altra bella pagina di accoglienza e inclusione. Grazie al Progetto E-Lisir, inoltre, abbattiamo un’altra barriera, consentendo alle persone sorde di essere assistite al meglio», ha dichiarato l’assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, che ha preso parte all’inaugurazione.

Successivamente, l’assessore Massimiliano Maselli, ha incontrato il sindaco di Latina, Matilde Celentano e l’assessore ai Servizi sociali, Michele Nasso, per aprire un confronto sui futuri investimenti riguardanti le politiche sociali, le persone con disabilità e l’assistenza agli anziani.