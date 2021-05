Latina – Valiani, Lega: “Un tavolo di confronto con opposizione e categorie economiche per pianificare la ripresa”

Un tavolo di confronto sulle riaperture e sulla stagione estiva per dare risposte ai tanti operatori economici del litorale e alle tante partite iva della città che in questi mesi sono state colpite dalla crisi a causa della Pandemia.Lo chiede il coordinatore Cittadino della Lega di Latina, Armando Valiani, per sollecitare un confronto e un dibattito sulle iniziative da prendere per sostenere, in piena sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anticovid, la ripresa di tanti settori economici in crisi nel nostro territorio.

«I dati sulla ripresa diffusi in questi giorni dalla Camera di Commercio di Latina – spiega Valiani – fanno ben sperare anche se tante attività sono ancora troppo penalizzate. Il fattore che pesa di più è l’incertezza e un’amministrazione comunale sensibile alle ragioni di chi produce ricchezza per il comune e il territorio, oltre a dare lavoro a tanti giovani e stagionali, dovrebbe tenerne conto. Per questo è necessario programmare anche una serie di iniziative che possano dare slancio alla stagione estiva del nostro litorale, ai borghi e al centro cittadino, mantenendo al contempo atteggiamenti di responsabilità e rispetto delle regole. Dobbiamo rimettere in moto la macchina economica della nostra città. Ridare fiato agli operatori economici e fargli sentire la vicinanza degli enti pubblici. Mai più deve accadere quello che è successo nei mesi scorsi, quando il Comune di Latina ha immotivatamente cercato di alzare le imposte sull’occupazione di suolo pubblico in un momento di piena crisi economica. Un provvedimento subito ritirato a furor di popolo dopo la sollevazione dei tanti operatori e delle associazioni di categoria.

Ecco perché auspico il coinvolgimento anche dell’opposizione in un momento in cui questa amministrazione ha già dimostrato di non essere in grado di fare da sola».

COMUNICATO STAMPA