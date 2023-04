Latina: positivo l’incontro tra UGL Lazio e il candidato sindaco Celentano

Un incontro costruttivo e propositivo quello di oggi tra il segretario regionale UGL Lazio Armando Valiani e il candidato a sindaco del centrodestra per il comune di Latina Matilde Celentano.

Sul tavolo temi importanti per il rilancio economico e sociale del territorio del capoluogo pontino in cui sviluppo è fermo ormai da troppo tempo.

La candidata al ruolo di primo cittadino si è impegnata ad istituire tavoli di lavoro e di concertazione con le parti sociali sui aspetti quali lavoro, impresa ed economia, per dare tutti un contributo affinché Latina possa tornare ad essere la seconda città per importanza del Lazio dopo Roma per qualità del lavoro.

In primo piano anche il tema infrastrutture sul quale la Ugl da tempo guarda consapevole che soltanto una viabilità migliore che all’avanguardia possa attrarre investimenti e aiutare le aziende a svilupparsi.

In tal senso appare fondamentale la realizzazione della Latina-Roma sulla quale c’è l’impegno della Celentano a farsi portavoce presso il governo delle istanze del territorio.

Affrontato anche l’aspetto del turismo che deve tornare ad essere elemento fondamentale dell’economia del capoluogo alla luce delle potenzialità rappresentate dal mare e dai chilometri di costa presenti.

Chiesto un impegno anche sulla sanità alla luce delle attuali difficoltà in cui lavorano gli operatori del settore. Le promesse sull’ospedale non sono state mantenute e oggi la struttura appare fatiscente. C’è bisogno di una nuova struttura. Bene anche l’impegno preso di affrontare da subito le molte criticità che i dipendenti dell’amministrazione stanno vivendo, perché sono il volàno dell’economia di questa città, i problemi vanno affrontati e con strumenti partecipativi vanno risolti.

“Il candidato a sindaco Matilde Celentano ha risposto presente alle nostre sollecitazioni e questo – sottolinea il Segretario Valiani – ci lascia soddisfatti. Dal canto ci siamo messi a sua disposizione per collaborare al bene collettivo perché tutti abbiamo un unico interesse, quello che Latina torni a splendere, che sia in grado di attirare l’attenzione delle imprese, dei giovani, dei turisti e che esca dal buio di questi ultimi anni”.

COMUNICATO STAMPA