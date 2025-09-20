LATINA, PALAZZO: «GRAZIE PRESIDENTE ROCCA PER IMMEDIATO INTERVENTO. LA CITTÀ NON VERRÀ LASCIATA SOLA»

«Voglio ringraziare il presidente Rocca per il suo impegno concreto a Latina. L’installazione di 300 nuove telecamere è un passo importante per aumentare la sicurezza nella città. Il messaggio è chiaro: Latina non verrà lasciata da sola.Esprimo la mia totale solidarietà al sindaco Matilde Celentano in questo momento complesso. Sono orgogliosa di far parte di questa Giunta che si impegna a continuare a lavorare per rendere Latina un posto più sicuro e tranquillo per i suoi cittadini», lo dichiara l’assessore regionale Elena Palazzo.

