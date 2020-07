Latina lido, musiche da oscar: omaggio a Ennio Morricone

A meno di un mese dalla sua scomparsa, sabato 1° agosto il tributo ad uno dei più grandi compositori del Novecento: Ennio Morricone.

Vincitore di due premi Oscar, tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d’Argento, due European Film Awards, un Leone d’Oro alla carriera, un Polar Music Prize, più di 70 milioni di dischi venduti nel mondo, le straordinarie composizioni del “Maestro” hanno accompagnato – arricchendoli di emozioni – scenari fantastici, come quelli narrati nei tanti e bellissimi film da lui musicati.

Sabato prossimo, a partire dalle 21:30, le sue incantevoli melodie saranno ancora una volta colonna sonora di uno scenario spettacolare rendendolo ancora più suggestivo e affascinante: da un lato il chiarore della luna che si specchia nelle acque del Lido di Latina, dall’altro il profilo del Circeo come si possono entrambe ammirare dalla terrazza di Gelatilandia al mare presso la rotonda di Capoportiere.

Per questo evento, organizzato dal Gelatilandia in collaborazione con l’associazione culturale Sintagma, a far rivivere le note di “Gabriel’s oboe”, “C’era una volta in America”, “C’era una volta nel West”, “La califfa”, “Nuovo Cinema Paradiso” e altri successi mondiali, saranno musicisti davvero eccellenti.

Iñigo Mikeleiz-Berrade, versatile fisarmonicista e musicista da camera, formato presso la Royal Academy of Music di Londra e il Conservatorio di musica superiore di Navarra; spazia in una vasta gamma di generi e stili e collabora abitualmente con il dipartimento di educazione della Wigmore Hall.

Lucas Jordan, flautista formato alla Royal Academy of Music, a Londra, e all’Università delle Arti di Zurigo, in Svizzera. Si è esibito in Europa e nelle Americhe lavorando con musicisti, compositori, ballerini, attori, interpreti. La sua musica viene eseguita regolarmente in Europa, Asia, Brasile e Stati Uniti.

Elena Cappelletti, violoncellista, laureata alla Royal Academy of Music e presso il Conservatorio G.Verdi di Milano, è componente dell’Alauda Quartet con il quale è stata Chamber Music Fellow presso la Royal Academy of Music nel 2014 e si è esibita in vari festival musicali nel Regno Unito, in Europa, Canada e Asia. Ha suonato in varie orchestre nel Regno Unito e in Italia come la Philarmonic Chamber Orchestra di Londra, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro San Carlo di Napoli, la Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna e nel 2015 è stata selezionata per la Lucerne Festival Academy Orchestra.

Dunque un appuntamento davvero imperdibile con la grande musica, i grandi musicisti per un omaggio al grande Maestro: Ennio Morricone.

