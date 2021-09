Latina – La Buona Destra presenta i suoi candidati a sostegno del candidato a Sindaco Vincenzo Zaccheo

Appuntamento domani, 24 settembre, alle ore 11.30 a “lavori in corso”.

La presentazione ufficiale dei candidati del movimento la Buona Destra al consiglio comunale di Latina per le prossime elezioni amministrative a sostegno del candidato a Sindaco del comune capoluogo nella prossima tornata elettorale si terrà venerdì 24 settembre alle ore 11.30 presso il locale Lavori in Corso in Via Custoza a Latina.

Il movimento politico capitanato da Filippo Rossi schiera nella lista “Zaccheo Latina nel cuore” Mario Faticoni e Cinzia Salemme.

Mario Faticoni, noto commercialista di Latina, oltre a portare in dote la sua competenza professionale porterà in campo la sua passione per il sociale, ambito in cui si è prodigato negli anni con diverse iniziative. Sulla base delle sue esperienze e capacità ha aderito al progetto politico del candidato a Sindaco Vincenzo Zaccheo.

Cinzia Salemme dirigente d’azienda conosce a fondo le problematiche che investono le PMI. Le difficoltà procedurali la burocrazia che attanaglia il mondo delle piccole e medie imprese nel territorio pontino e nella città di Latina le sono ben note e per questo motivo porrà le sue capacità al centro del suo impegno politico per favorire iniziative amministrative per il loro adeguato sviluppo economico.

Alla presentazione dei candidati Mario Faticoni e Cinzia Salemme parteciperanno Vincenzo Zaccheo e i coordinatori della provincia di Latina della Buona Destra .

Seguirà aperitivo.

COMUNICATO STAMPA