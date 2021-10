Latina, Fondazione Bio Campus: “Grande successo per l’Open day” che si replicherà domani

Presenti il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, e le realtà imprenditoriali del territorio alla ricerca di nuove figure professionali

Grande partecipazione per la seconda sessione del ciclo “Open day” della Fondazione Bio Campus di Latina, che si è svolto nella sala convegni del Comune di Fondi lo scorso 29 settembre. Un evento che verrà replicato domani, mercoledì 6 ottobre, nella sede della Fondazione, con l’obiettivo di diffondere e condividere le progettualità formative, ma anche di rispondere alle esigenze di figure professionali specifiche degli imprenditori del territorio, che garantiscono un alto livello occupazionale che supera l’80% per gli studenti che terminano questo percorso.

Una iniziativa che costituisce un elemento concreto di attenzione al territorio, da parte della Fondazione, sia in termini di valorizzazione delle attività imprenditoriali, che di coinvolgimento di quanti sono interessati alla frequenza dei corsi.

“Abbiamo posto in essere un’intensa campagna divulgativa – ha dichiarato il Presidente della Fondazione, Carlo Picchi, già direttore di Coldiretti di latina e Frosinone – per portare i nostri contenuti e le nostre proposte formative al territorio, confidando di attivare un dialogo costante con le istituzione scolastiche, gli imprenditori ed i possibili partecipanti ai corsi”.

Un appuntamento al quale erano presenti sia il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, che i docenti, oltre agli imprenditori e alle numerose persone interessate alle diverse proposte formative, che hanno dato vita ad una proficuo approfondimento.

Dai temi della formazione, alle possibilità occupazionali, fino alle azioni che gli imprenditori locali, soprattutto dell’area agroalimentare e della gastronomia, sono solo alcune delle questioni affrontate, che hanno una ricaduta sul territorio in termini di occupazione e valorizzazione di un settore che ha un crescente bisogno di figure specializzate e altamente formate.

“La Fondazione Biocampus si propone come uno strumento di crescita umana e professionale – ha spiegato Bruno D’Aniello, nominato dalla Camera Di Commercio, amministratore dell’azienda Imballaggi D’Aniello di Fondi – che ascolta le istanze degli imprenditori, alla ricerca di figure professionali adeguate ed una possibile risposta alle istanze occupazionali dei cittadini”.

La Fondazione Biocampus Latina propone corsi biennali di alta formazione per il conseguimento del Diploma di tecnico superiore nel settore agroalimentare, agroindustriale e chimico, con una forte valenza alla finalizzazione degli insegnamenti all’occupazione, attraverso ore in aula, a distanza, visite guidate, attività di laboratorio, stage in aziende, valide anche per il conseguimento di crediti formativi universitari.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO