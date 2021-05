Latina – Esercitazione recupero naufrago “Foce Verde 2021”

Giovedì 03 giugno 2021 si svolgerà, presso il Distaccamento Straordinario Aeronautica Militare di Foce Verde – Latina, l’esercitazione “Foce Verde 2021” organizzata dall’Ufficio Sicurezza Volo del 70° Stormo “Giulio Cesare Graziani” nel quadro del previsto addestramento ed aggiornamento professionale del Personale Navigante ed Equipaggio Fisso di Volo per l’anno in corso.

L’esercitazione vedrà il coinvolgimento, oltre che di alcuni Reparti dell’Aeronautica Militare, anche dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto ed avrà quale scenario simulato quello di un velivolo ammarato, con il conseguente recupero dell’equipaggio a mezzo elicottero dell’85° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) di Pratica di Mare.

Scopo primario dell’esercitazione sarà quello di consolidare le conoscenze teorico-pratiche degli equipaggi di volo sulle tecniche da porre in essere per riuscire a sopravvivere in caso di incidente aereo su zone marine attraverso la familiarizzazione con i materiali di sopravvivenza, la sperimentazione delle difficoltà legate al galleggiamento e al nuoto con indosso la combinazione da volo e il giubbotto di salvataggio e con l’addestramento alle procedure di recupero, condotte ad opera degli elicotteri del Soccorso Aereo dell’Aeronautica Militare.

Il 70° Stormo, dipendente dal Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e Terza Regione Aerea con sede a Bari, da oltre sessant’anni seleziona e addestra i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle Forze Armate, Corpi Armati e cadetti di altre Nazioni.

Il Distaccamento Straordinario A.M. di Foce Verde, dipendente dalla 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave, assolve alle funzioni di Centro di Sopravvivenza in Mare, consentendo di condurre attività di addestramento alla permanenza in acqua e al recupero degli equipaggi di volo a seguito di incidente aereo su zone acquatiche.

