Latina, Enrico Forte e Salvatore La Penna intervengono sulla problematica della chiusura del Ponte Maiano sul Garigliano

<< Stiamo seguendo con grande attenzione, insieme al sindaco di Castelforte Giancarlo Cardillo, la problematica relativa alla chiusura del Ponte di Maiano, sul Garigliano, a cavallo fra Regione Lazio e Regione Campania, fra la strada provinciale 129 (versante Latina) e la SP 308 (versante Caserta). Abbiamo inoltre appreso dell’iniziativa congiunta dei Presidenti della Provincia di Latina e di Caserta tesa alla elaborazione di soluzioni progettuali per un intervento urgente per creare una sinergia istituzionale con le Regioni Lazio e Campania e con il Ministero delle Infrastrutture. Ci stiamo, in questi giorni, attivando con l’assessorato regionale competente e con le strutture amministrative per verificare e sollecitare la possibilità di un intervento della Regione in ambito economico e per un supporto di ordine burocratico. Apprezziamo il fatto che ci sia la giusta attenzione da parte di diversi soggetti su questa vicenda importante per la mobilità, per i cittadini e per le imprese di quel comprensorio. È il momento di fare squadra, a livello politico e istituzionale, cercando di mettere in campo soluzioni serie e concrete, evitando sensazionalismi e proposte amministrative non percorribili. È necessario lavorare con atti concreti, e in tal senso siamo in costante contatto con il Sindaco Giancarlo Cardillo, su ipotesi di lavoro che garantiscano affidabilità e velocità di intervento; la soluzione progettuale elaborata dalle due province pare andare in questa direzione ed è un’ottima base di partenza. Ribadiamo la nostra vicinanza a quella parte di territorio, al tessuto imprenditoriale, alle imprese del comparto termale. È importante il confronto con associazioni ed attori del territorio per trovare una risoluzione rapida ed efficace. Rimaniamo a disposizione per lavorare insieme al Sindaco, agli enti locali e alle istituzioni del territorio a soluzioni che possano alleviare velocemente i disagi per imprese e cittadini>>.

Lo dichiarano in una nota congiunta i due consiglieri regionali del PD della provincia di Latina Enrico Forte e Salvatore La Penna.

COMUNICATO STAMPA

