Latina: disservizi Uma da parte del Comune, agricoltori in ginocchio

È ormai troppo tempo che sentiamo lamentele da parte degli agricoltori del Capoluogo che sono esasperati dalla gestione delle pratiche UMA e dai ritardi degli uffici preposti al rilascio dei relativi libretti.

Come è a tutti ben noto la competenza è in capo alla Regione Lazio che in virtù della legge delega ha conferito ai Comuni Capofila l’elaborazione e il rilascio dei libretti che consentono l’acquisto del carburante agevolato in agricoltura.

I Comuni Capofila nel nord della Provincia di Latina sono: Cisterna di Latina, Sezze, Latina, Aprilia e Pontinia, dove fatta eccezione di Latina le pratiche vengono evase con un termine medio di 6 giorni contro i 40 del Comune di Latina, inoltre i costi per le spese di istruttoria nel capoluogo sono doppie e addirittura triple rispetto agli altri.

Come se non bastasse negli altri Comuni Capofila gli agricoltori possono consegnare le pratiche in modalità cartacea, mentre a Latina esclusivamente con la procedura telematica del SUAP con le difficoltà che essa comporta a tutti gli agricoltori sia in termini di tempo che di costi.

“La situazione è insostenibile e così non si può andare avanti– queste le parole di Renzo Scalco e Anna Gianninoto responsabili delle Sedi UAI e candidati alle prossime elezioni Comunali di Latina- gli agricoltori meritano rispetto, a nulla sono servite le richieste di incontro con il Commissario di Latina richieste dalla nostra Confederazione, ecco perché il 12 aprile saremo presenti all’Hotel Europa per spiegare a tutti la situazione di gravità in cui versa il comparto e trovare le soluzioni”.

“Se necessario – proseguono Scalco e Gianninoto – porteremo in piazza le centinaia di imprese agricole che stanno soffrendo e subendo i ritardi di una Pubblica Amministrazione miope e non attenta alle esigenze dei cittadini”.

Comunicato stampa a firma di Anna Gianninoto e Renzo Scalco