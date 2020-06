Latina, conclusa al “Comani” la formazione al volo per i frequentatori del Corpo delle Capitanerie di Porto

Si è concluso giovedì 04 giugno, con la cerimonia di consegna degli attestati di fine corso, l’intenso percorso di selezione e addestramento al volo che ha visto impegnati, presso il 70° Stormo “G. C. Graziani” di Latina, due frequentatori del Corpo delle Capitaneria di Porto.

Giunti presso la Scuola di Volo Pontina ad agosto dello scorso anno in qualità di aspiranti piloti, i STV (CP) Domenico P. e Gaspare R. sono stati sottoposti all’iter di selezione per accertare il grado di attitudine al volo che li ha portati, a fine settembre, a conseguire con successo il Brevetto di Pilota d’Aeroplano (B.P.A.) sul velivolo SF-260EA.

La formazione dei due piloti è poi proseguita con un secondo iter addestrativo avanzato, suddiviso in blocchi di apprendimento, che li ha visti impegnati nello svolgimento di missioni di volo contact (volo a vista), volo strumentale basico, navigazione a vista, volo in formazione, VFR notturno ed infine volo strumentale avanzato che li ha portati, missione dopo missione, al raggiungimento della meta finale, il conseguimento della Military Pilot Licence – Phase 2 (M.P.L. – fase 2).

La costanza e l’impegno profusi non solo dai frequentatori e dagli istruttori di volo, ma anche dal personale tutto del 70° Stormo ha consentito di raggiungere questo prestigioso traguardo, pur in questo periodo di emergenza globale causata dalla pandemia da Covid-19. Ponendo in essere tutte le procedure interne e le misure di salvaguardia e tutela della salute del personale, anche in questi ultimi mesi la scuola di volo pontina ha continuato senza sosta la propria opera di selezione e di addestramento del personale navigante dei futuri piloti dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato italiani e dei Paesi Esteri.

Il 70° Stormo, posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e Terza Regione Aerea di Bari, ha sede sull’Aeroporto Militare “Enrico Comani” di Latina e da oltre sessant’anni, rappresenta la prima tappa obbligatoria nella formazione professionale del “pilota militare”, poiché assolve ai compiti istituzionali di selezionare e addestrare i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato e cadetti di altre Nazioni, attraverso il rilascio del primo brevetto al pilotaggio, il Brevetto di Pilota di Aeroplano (BPA).

COMUNICATO STAMPA