LATINA, CIACCIARELLI: «GRAZIE A SINERGIA CON COMUNE AVVIATI I LAVORI DI NUOVI ALLOGGI ATER IN VIA VIRGILIO»

«Con grande soddisfazione ho preso parte, assieme al sindaco di Latina, Matilde Celentano, al presidente di Ater Latina, Enrico Della Pietà, al vicesindaco di Latina, Massimiliano Carnevale e al consigliere comunale, Vincenzo Valletta, alla posa della prima pietra del cantiere Ater in via Virgilio a Latina. Grazie alla stretta sinergia tra la Regione Lazio, l’Ater e il Comune del capoluogo pontino, via Virgilio ospiterà 19 nuovi alloggi, di cui 11 a canone calmierato e 8 destinati a studentato. Questi ultimi sorgeranno in una collocazione logisticamente ideale considerata la vicinanza alla sede pontina dell’Università La Sapienza di Roma».Lo ha dichiarato l’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del mare e alla Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli.«La realizzazione dei nuovi alloggi conferma la volontà di intervenire, nell’ambito delle politiche abitative del Lazio, non solo sull’edilizia residenziale pubblica – comunque da preservare e valorizzare – ma anche di soddisfare esigenze abitative sempre più rilevanti quali l’housing sociale; un’offerta il cui fine è quello di individuare una decorosa soluzione abitativa anche a chi, pur non rientrando nei parametri richiesti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, rischia di ricadere in una fascia grigia, non disponendo della capacità di accedere in autonomia alle ordinarie condizioni di mutuo. Di altrettanta importanza la realizzazione di nuovi studentati che consentiranno ai giovani studenti di trovare una soluzione abitativa coerente e funzionali alle loro esigenze», ha aggiunto l’assessore Ciacciarelli.

