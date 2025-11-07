L’ASSOCIAZIONE VOLUME FA CENTRO: UN SUCCESSO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CRISTINA LA BELLA SU MARIO DRAGHI

Antonio Pompeo: “C’era bisogno di una serata così: la politica che si riempie dii contenuti interessa i cittadini”.

Ha fatto centro “Volume”. L’evento voluto e organizzato dall’associazione di Antonio Pompeo ha riempito il salone dell’Hotel Ristorante Bassetto di Ferentino.

La presentazione del libro di una giovate e brillante autrice del territorio, “Mario Draghi. La speranza non è una strategia” di Cristina La Bella, unito alla presenza di Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ed ex ministro della Difesa, si è rivelata un incastro perfetto.

Stimolati dalle domande di Antonio Pompeo nel non inedito ruolo di moderatore, Cristina La Bella ha illustrato il lavoro realizzato su Mario Draghi, nel quale si coniugano il profilo tecnico dell’ex presidente della Banca Centrale Europea e del Consiglio dei ministri con la dimensione personale e umana dell’uomo che ne ha incarnato le funzioni, mentre Lorenzo Guerini ha raccontato vicende reali di Mario Draghi proprio riferite al periodo nel quale facevano entrambi parte del governo, tra il 2021 e 2022.

E proprio questo incrocio tra il piano del racconto e della narrazione e quello delle vicende vissute, ha interessato i tanti che sono accorsi alla serata.

“C’era bisogno di una serata così – ha sottolineato un soddisfatto Antonio Pompeo – nella quale un libro è diventato occasione per riaccendere i riflettori sulla buona politica. Grazie a Cristina La Bella, giovane e brillante autrice del nostro territorio. Complimenti e auguri per un futuro luminoso.

Grazie a Lorenzo Guerini, Presidente del Copasir, che ha portato nell’evento di Ferentino quei temi di politica nazionale e internazionale che raccontati in maniera così diretta e partecipata ci riportano al senso più autentico dell’impegno politico e della rappresentanza.

Grazie infine a tutti gli amici, gli amministratori e gli attivisti presenti in sala. Sono un messaggio chiaro: non c’è disinteresse per la politica, c’è disinteresse per quella politica che non si riempie di contenuti. Nella serata di Ferentino, invece, i contenuti sono stati chiari a tutti”.