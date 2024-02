L’associazione Fiorire di Ferentino promuove il primo evento del 2024: “A lezione di Rispetto!”

L’associazione Fiorire in Inverno di Ferentino promuove il primo evento del 2024, partendo dalle scuole, con gli studenti dell’istituto Comprensivo “Egnazio Danti” di Alatri attraverso un incontro informativo denominato ” A lezione di Rispetto ! ” previsto per il giorno 5 Febbraio alle ore 10:00.

L’iniziativa è finalizzata ad affrontare il tema della violenza contro le donne con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Prenderanno parte a quest’ultima valenti relatori, tra questi: il dott. Alessio Di Marco, presidente dell’associazione “Fiorire in Inverno”; la dott.ssa Luigia Fontecchia, psicologa clinica ed esperta in casi di violenza di genere; l’avvocato Mario Cellitti del Foro di Frosinone, esperto in psichiatria e criminologia forense; don Luca Fanfarillo. A moderare l’incontro, il vicepresidente dell’associazione Claudia Angelisanti.

Il commento

“Anzitutto ringraziamo nuovamente l’Istituto “Egnazio Danti per la fiducia e sensibilità dimostrata nei confronti di tale tematica , riteniamo imprescindibile continuare a sensibilizzare le giovani generazioni, vista la stringente attualità della tematica, anche durante periodi dell’anno in cui non vi sono giornate dedicate, poiché la prevenzione e il contrasto alla violenza vanno applicate quotidianamente, affrontando tale tematica evitando il sentiero dell’omertà e silenzio, partendo da un valore non negoziabile il rispetto, valore fondante di una società più equa e democratica. Si ringraziano inoltre anticipatamente i relatori per il loro impegno e presenza.”