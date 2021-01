L’Associazione Codici consegna le calze ai bambini di Pediatria dell’ospedale di Alatri

L’Associazione Codici ha consegnato le calze ai bambini ricoverati presso il reparto pediatria dell’ospedale di Alatri nel giorno dell’epifania. Il segretario provinciale avv. Giammarco Florenzani si è recato presso il nosocomio e accolto dai responsabili sanitari ha fatto felici tutti i piccoli costretti a stare nelle stanze di un ospedale nei giorni di festa: “Grazie infinite alla Asl di Frosinone – sottolinea Florenzani – alla Direttrice Generale Dott.ssa Pierpaola D’Alessandro, alla Direttrice Sanitaria Dott.ssa Simona Carli, al Direttore Ospedaliero Dott. Sarra ed al grande Dott. Paolo Straccamoreper averci permesso la consegna nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Alatri. Grazie all’amicaLia Clelia Di Vitoper aver fatto la Befana per la gioia di tutti i bimbi”. Per l’associazione Codici si tratta del secondo anno di un’iniziativa che durerà ancora a lungo. Diverse calze erano state preparate anche per la consegna ai bambini di Torrice ma il Comune non ha permesso che venisse effettuata a causa del Covid.

comunicato stampa