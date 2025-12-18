L’Assessore regionale Elena Palazzo in Camera di Commercio. Alleanza strategica per il futuro dei territori

Sviluppo, Brand Lazio, economia della bellezza, transizione energetica e valorizzazione identitaria al centro del confronto con l’assessore regionale Elena Palazzo

Si è svolto oggi, presso la sede della Camera di Commercio di Frosinone Latina, a Latina, il Consiglio camerale che ha visto la partecipazione straordinaria dell’assessore regionale Elena Palazzo, titolare delle deleghe a Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità della Regione Lazio.

Un incontro incentrato sulla condivisione di istanze, proposte e visioni strategiche, alle quali dare concretezza attraverso un lavoro sinergico tra Regione, Camera di Commercio ed Azienda Speciale Informare, con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo economico e la competitività dell’area vasta Frosinone Latina.

Al centro del confronto con i rappresentanti dell’Ente camerale e dell’Azienda Speciale, una visione comune che metta in relazione turismo, sostenibilità, economia del mare e sviluppo, affrontando alcune delle principali sfide che attendono il sistema territoriale nei prossimi anni. Dalla valorizzazione del riconoscimento UNESCO dell’Appia Regina Viarum, intesa come grande opportunità per i territori attraversati, alla transizione energetica delle imprese, passando per il turismo dei cammini, il recente riconoscimento, sempre da parte dell’UNESCO, alla cucina italiana e le politiche ambientali, il dialogo ha evidenziato la volontà di procedere insieme lungo un percorso condiviso.

Particolare attenzione è stata dedicata al nuovo asset strategico sul quale Camera di Commercio e Regione Lazio lavoreranno fianco a fianco: l’economia della bellezza. Un’intuizione del Presidente Giovanni Acampora, lanciata lo scorso novembre in occasione dell’inaugurazione di “Cammini DìVini”, il progetto promosso dall’Assessorato regionale della Palazzo che mette in dialogo fede, natura e gusto attraverso un percorso tra vino e abbazie nei luoghi più identitari del territorio.

Il Presidente Acampora ha sottolineato come l’economia della bellezza sia stata inserita in un capitolo ad hoc del preventivo economico 2026 – approvato proprio oggi – confermandone il valore strategico.

“Sarà uno dei driver strategici della prossima programmazione camerale. Valorizzazione dei luoghi, cura dei paesaggi, rigenerazione culturale dei territori, promozione dei nostri saperi, dei sapori, delle isole e del mare: sono queste le direttrici su cui vogliamo costruire competitività e nuove opportunità. La bellezza non è un lusso: è un motore economico, sociale e identitario”.

Un percorso da avviare e consolidare insieme alla Regione Lazio e all’assessore Palazzo, che il Presidente ha ringraziato per l’impegno e la disponibilità dimostrati. Acampora ha inoltre ribadito la necessità di un’azione congiunta sui principali ambiti di intervento: “promozione del turismo culturale e dei cammini; valorizzazione dell’enogastronomia di qualità; sostegno alle imprese delle filiere creative e identitarie; strategie integrate tra istituzioni, comunità monastiche ed enti locali. L’economia della bellezza dovrà essere un linguaggio comune e una piattaforma di crescita condivisa”.

Dal canto suo, l’assessore Elena Palazzo ha annunciato l’approvazione a breve, subito dopo le festività natalizie, del Piano Triennale del Turismo, ribadendo il ruolo centrale delle imprese e dei territori nella costruzione delle politiche regionali.

“Sono orgogliosa di essere qui oggi, mi sento a casa tra persone che hanno lo stesso approccio e la stessa empatia di chi si percepisce come protagonista di un percorso condiviso. La Regione c’è, non solo con il mio assessorato. Siamo pronti a proseguire insieme consolidando il percorso già avviato. Dal sostegno alle imprese nel percorso verso la transizione energetica, passando per la prima legge regionale sull’educazione ambientale, senza tralasciare il turismo esperienziale, ambiti sui quali la Camera di Commercio sta già lavorando attivamente. Anche per Cammini DìVini vorrei un percorso di co-protagonismo condiviso, così come sul turismo termale. Dovrete essere tra i protagonisti di questi percorsi. Sono tanti gli asset strategici sui quali possiamo e dobbiamo continuare a lavorare insieme. Il Brand Lazio per concretizzarsi deve avere il contributo chiave delle province, in particolare di Frosinone e Latina. Insieme porteremo a casa tutti i risultati”.

“Ci siamo sempre stati e ci saremo” – ha concluso il Presidente Acampora, accolto da un lungo applauso. Un patto di condivisione e di linea comune tra la Camera di Commercio e l’Assessorato regionale guidato da Elena Palazzo rinnovato con lo sguardo già rivolto al 2026.