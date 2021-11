L’assessore alle Politiche Sociali di Paliano Eleonora Campoli aderisce a Base Riformista con Antonio Pompeo

L’assessore alle Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Agricoltura e Pari Opportunità del Comune di Paliano, Eleonora Campoli, aderisce a Base Riformista insieme al gruppo dem della città, con il presidente Massimo Lulli, il vice segretario Giordano Graziani e un nutrito gruppo di iscritti.

Lo ha fatto ieri pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa al teatro di piazza XVII Martiri, alla presenza del leader di Base Riformista, il presidente della Provincia, Antonio Pompeo.

“Ringrazio Eleonora per la sua attestazione di stima, fiducia ed entusiasmo – ha detto Antonio Pompeo – ma soprattutto per il grande lavoro che sta facendo per la città di Paliano: quando un amministratore è costantemente presente tra la gente, cerca di dare risposte ma, soprattutto, ascolta le esigenze dei cittadini, beh, sta realizzando la missione più delicata e importante che si possa portare a compimento. Ringrazio anche il presidente, Massimo Lulli, che ho definito ‘il facilitatore’ e ringrazio il giovane vice-segretario Giordano Graziani: i giovani sono il nostro futuro, guai ad averne paura! Non abbiamo intenzione – e non l’abbiamo mai avuta – di ostacolare il progetto di qualcuno: piuttosto vogliamo rafforzare il nostro, all’interno del Partito Democratico che è uno e uno soltanto. Ma sono anche convinto che un progetto, per essere forte e per crescere, debba essere alimentato da diverse sensibilità. Il pluralismo è un valore aggiunto se poi si ha l’intelligenza di fare sintesi, di trovare nelle differenze il punto di equilibrio. Chi fa politica e fa amministrazione in prima linea – ha chiosato Pompeo – ha bisogno del sostegno dei cittadini e oggi, con l’ingresso di Eleonora in Base Riformista, il gruppo cresce in qualità, per le sue innegabili doti di amministratrice in un campo delicato quale quello del sociale e in quantità di consensi. Sono queste le risorse di cui abbiamo bisogno e di cui si deve arricchire sempre di più il Partito Democratico”.

“Sono emozionata – ha esordito Eleonora Campoli – per un nuovo percorso all’interno del Partito Democratico che – è bene precisarlo – resta il mio, il nostro partito. Da oggi saremo ancora più motivati grazie alla guida del presidente Antonio Pompeo, che non solo è un esempio di amministratore concreto e responsabile, interprete quotidiano del territorio ma è anche la dimostrazione che quando la politica incontra l’amministrazione e dialoga con essa, tutta la collettività ne beneficia. Partecipare alla ricostruzione democratica – ha proseguito la Campoli – è un impegno che ho intrapreso da tempo, caratterizzato da dialogo, confronto e sintesi. Da oggi voglio farlo accanto a chi, come Antonio Pompeo, crede fortemente nel grande lavoro degli amministratori locali, della loro capacità di essere primi e diretti interlocutori dei bisogni delle comunità ma, soprattutto, che crede nella buona politica e in quel Pd che fa delle tante peculiarità il punto di forza della sua unità”.

