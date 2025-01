“Lasciare il segno”: al via il concorso per la realizzazione di opere di street art presso l’Istituto Comprensivo Frosinone IV

I talenti creativi sono invitati a presentare le domande di partecipazione entro la mezzanotte del 28 febbraio-

Il Comune di Frosinone, in collaborazione con la cooperativa sociale Altri Colori, nell’ambito del progetto “MURALES, produzioni creative”, ha indetto il concorso “Lasciare il segno”, volto alla realizzazione di opere di street art per la riqualificazione urbana del quartiere Selva Piana, nella parte bassa del capoluogo.

Il concorso mira a stimolare una riflessione su tematiche attuali, quali il cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile, e su come l’arte e la cultura possano contribuire allo formazione di un pensiero critico e attivo: gli artisti interessati a partecipare devono inviare un bozzetto della propria opera, pertinente al tema del concorso, in formato JPG, PNG o PDF, all’indirizzo e-mail lasciareilsegno@altricolori.it, entro e non oltre le ore 24.00 del 28 febbraio 2025.

Il concorso si divide in due sezioni distinte: Educational, riservata agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Campo Coni”, partner del progetto, e la sezione Artist, aperta a tutti, singoli artisti o gruppi/collettivi. Gli artisti vincitori, uno per ogni sezione, verranno premiati con un buono per l’acquisto di materiale artistico dal valore di €500 ciascuno.

Le opere degli artisti selezionati verranno realizzate nell’I.C. IV di Frosinone – plesso Campo Coni, su pareti esterne appositamente scelte e predisposte nel cortile del plesso scolastico, in occasione di un evento di street art previsto per la fine di marzo 2025. All’evento parteciperà il writer Alessandro “Dado” Ferri, protagonista storico della scena bolognese, che realizzerà un lavoro insieme agli artisti selezionati. Tutti i materiali e le infrastrutture necessarie alla realizzazione delle opere saranno a carico dell’organizzazione.

Per maggiori informazioni visita il sito web www.altricolori.com e scopri il regolamento completo del concorso.