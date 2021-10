La lasagna autunnale è una pietanza ricca e appetitosa che accoglie in un unico piatto tutti i sapori e i colori dell’autunno.

Strati di sfoglie di pasta racchiudono un ragù di salsiccia, sfiziosi funghi porcini, un’avvolgente vellutata d zucca e una cremosa besciamella, immancabile in tutte le lasagne.

poi iniziate un secondo strato con le sfoglie 31 e lo stesso ordine: besciamella, crema di zucca, ragù e funghi, proseguite fino ad esaurire gli ingredienti. Terminate con uno strato di ragù e funghi, spolverizzate la superficie con il Grana Padano grattugiato e aromatizzate con qualche rametto di rosmarino 32 . Cuocete la lasagna in forno statico preriscaldato a 180° per 15 minuti più 5 minuti in modalità grill. A cottura ultimata, sfornate la lasagna autunnale e lasciatela intiepidire 33 prima di portarla in tavola.

e proseguite la cottura per 15-20 minuti aggiungendo il brodo vegetale 13 per non far asciugare la preparazione. A cottura ultimata 14 spegnete il fuoco e tenete da parte il ragù. Nel frattempo la zucca sarà pronta 15, frullatela con il mixer ad immersione

In un tegame scaldate un filo di olio di oliva e fate rosolare il porro a fuoco vivace per un paio di minuti 4. Poi unite la zucca a cubetti avendo cura di tenerne da parte 50 gr che servirà per il ragù 5, il rosmarino e proseguite la cottura a fuoco medio, aggiungendo il brodo vegetale poco alla volta 6, man amano che sarà assorbito dalla zucca. Cuocete per circa 20 minuti o fino a quando la zucca non sarà morbida.

Potete conservare la lasagna autunnale in frigorifero, coperta con pellicola trasparente o in un contenitore ermetico per 1-2 giorni. Si può preparare il giorno prima, mantenere in frigorifero coperta con pellicola trasparente e cuocere il giorno dopo. E’ possibile congelarle, solo se si sono utilizzati tutti ingredienti freschi, meglio da crude: per cuocerla sarà sufficiente scongelarla in frigorifero circa 24 ore prima e poi cuocerla in forno.