L’arte guidata dal profumo: a Villa Medici l’incontro sulla mostra ES-SENZE in corso al Museo di Palazzo Mocenigo di Venezia

In occasione della mostra “Es-senze“, in corso al Museo di Palazzo Mocenigo di Venezia, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è lieta di ospitare una conversazione tra il curatore dell’esposizione Pier Paolo Pancotto, anche ideatore degli #artclub di Villa Medici, e Chiara Squarcina, responsabile del Museo veneziano. L’incontro avrà luogo martedì 19 luglio, alle ore 18:30, presso la Sala Musica di Villa Medici, con ingresso libero su prenotazione al sito ufficiale. Il percorso espositivo di “Es-sence”, promossa in coincidenza della Biennale di Arti Visive, vede dodici artisti internazionali cimentarsi con l’olfatto come componente espressiva di rilievo nella realizzazione creativa della propria opera. Odori e profumi – afferma Pancotto – provocano una tale varietà di sensazioni che spesso mancano i mezzi – parole, immagini, gesti – per descriverle. Testimoniano imprese passate, rievocano emozioni mai sopite, richiamano alla mente fatti, persone, cose ancora vive nella memoria più segreta di ciascuno di noi. Al contempo, possono fare il contrario, dando voce all’indicibile, descrivendo l’ineffabile, materializzando l’incorporeo. Per tale ragione alcuni artisti, si affidano a loro per esprimere ciò che, talvolta, appare altrimenti inenarrabile. Ogni fragranza è infatti un atto di straordinaria invenzione che viene stimolata da una pura sensazione olfattiva il cui risultato ben si integra con il contesto storico della cornice ospitante. Un analogo concetto con cui Pancotto ha ideato nel 2016 il modello #artclub invitando una serie di artisti internazionali ad interagire con i luoghi di Villa Medici. Non a caso alcuni di questi – Mircea Cantor, Mateusz Choròbski, Bruna Esposito, Eva Marisaldi, Giuseppe Penone, Paola Pivi, Namsal Siedlecki, Achraf Touloub e Nico Vascellari – sono tra i dodici creatori delle opere esposte. Questa iniziativa è dunque un’ulteriore opportunità per scoprire la loro arte al servizio di due siti rilevanti del patrimonio quali Palazzo Mocenigo e Villa Medici: sperimentazioni che, in questo caso, vedono il profumo al centro di un percorso multisensoriale. La mostra “Es-senze” sarà aperta fino al 27 novembre 2022 presso il Museo di Palazzo Mocenigo a Venezia.